Politechnika Wrocławska zaprasza na Festiwal Przedsiębiorczości PwR UP

Sięgnij po wiedzę zaproszonych gości i wykorzystaj ją w rozwoju swojego biznesu!

Zapraszamy na Festiwal Przedsiębiorczości PWr UP, którego tematem będą szanse, możliwości i perspektywy aktualnie pojawiające się w biznesie. Postępująca digitalizacja życia oraz zaznajomienie się z narzędziami online przez szeroką część społeczeństwa spowodowały otwarcie wielu niezagospodarowanych obszarów. Może właśnie tam jest miejsce na Twój biznes? Skorzystaj z doświadczenia zaproszonych gości i sprawdź!

Wystąpienia, które zobaczysz “na scenie” festiwalu:

●Ekosystem startupowy po roku 2020. Kluczowe zmiany

Agnieszka Młodzińska-Granek – New Products & Impact Evaluation Leader at Foundation for Technology Entrepreneurship,

●Jak wykorzystać webinary do rozwoju biznesu?

Radek Czahajda – Online Training Festival Lead,

●Weryfikacja pomysłów na startup - jakie cechy musi posiadać startup, żeby odnieść sukces.

Jerzy Krawczyk i Andrzej Buczyłowski – TrustMate

●Innowacje diagnostyczne w dobie pandemii

Katarzyna Pala – Dyrektor Biznesu SensDx S.A.,

●Biometryczna r-ewolucja made in Poland

Krystian Kulczycki – Prezes PayEye,

●Prezentacja pomysłu biznesowego przed inwestorem

Robert Karbowiak – Dyrektor Inwestycyjny w Funduszu ERC sp. z o.o.

Marek Zmysłowski, który uruchomił wiele nowych biznesów internetowych w Afryce, będzie gościem wywiadu w trakcie wydarzenia. Uczestnicy oglądający wywiad na żywo będą mogli zadawać pytania na czacie, najciekawsze zostaną zadane naszemu gościowi od razu po głównej części wywiadu.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się >>TUTAJ<< a więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć >>TUTAJ<<

Na koniec Festiwalu zaplanowany jest networking, który będzie doskonałą szansą, aby online, ale osobiście poznać naszych prelegentów oraz innych uczestników, zadać im pytanie czy wymienić swoimi doświadczeniami biznesowymi. W networkingu weźmie udział tylko 100 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie zwlekaj i zapisz się już teraz!

Wydarzenie odbędzie się online, dlatego niezależnie od tego, gdzie się teraz znajdujesz możesz wziąć w nim udział.

Jeśli zastanawiasz się czy wydarzenia ostatniego roku dają szansę na rozwój przedsiębiorstw – weź udział i sprawdź, co na ten temat sądzą zaproszeni goście.