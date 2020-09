Polsat szuka kupca na infrastrukturę

Cyfrowy Polsat rozpoczął przegląd opcji strategicznych w sprawie infrastruktury mobilnej. Rozważa kilka modeli transakcji.

Spółki telekomunikacyjne na całym świecie coraz częściej pozbywają się infrastruktury, sprzedając ją wyspecjalizowanym inwestorom i funduszom, a następnie podpisując wieloletnie umowy dzierżawy. W Polsce ten model się nie przyjął — przynajmniej na razie. Może się to jednak zmienić. W środę wieczorem Cyfrowy Polsat poinformował, że rozpoczął „przegląd różnych opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem części mobilnej infrastruktury telekomunikacyjnej”.

„W trakcie planowanego przeglądu rozważane będą różne opcje strategiczne, w tym w szczególności zbycie udziałów reprezentujących do 100 proc. kapitału zakładowego Polkomtel Infrastruktura, zbycie całości lub wybranych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Polkomtel Infrastruktura, zawarcie partnerstwa strategicznego lub utworzenie joint-venture z inwestorem strategicznym” — czytamy w komunikacie.

Podczas czwartkowej sesji giełdowej kurs Cyfrowego Polsatu rósł momentami o ponad 3 proc. Nic dziwnego — potencjalna transakcja może być warta miliardy.

— To pozytywna informacja. Oceniamy, że cała spółka infrastrukturalna może być sprzedana za 4,4-6 mld zł. Uważamy jednak, że Cyfrowy Polsat będzie chciał zachować kontrolę nad Polkomtelem Infrastruktura. Sądzimy, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to sprzedaż 50 proc. minus jeden udział, a kupujący zapłaci prawdopodobnie mniej za udziały niedające kontroli — uważa Paweł Szpigiel, analityk mDomu Maklerskiego.

Ostrożniejszy w wycenianiu jest Piotr Raciborski, analityk Wood & Company.

— Infrastrukturę, którą może sprzedać Cyfrowy Polsat, na razie trudno wyceniać. Transakcje na zachodzie Europy dotyczą raczej części pasywnej, czyli wież i masztów, podobnie ma być też w przypadku Playa, którego spółkę infrastrukturalną można wycenić po liczbie wież na 3,7 mld zł. Tu natomiast w grę wchodzić może również część aktywna, dlatego lepiej brać pod uwagę wynik EBITDA — mówi Piotr Raciborski.

Najwięksi operatorzy infrastruktury telekomunikacyjnej, tacy jak Cellnex czy American Tower, wyceniani są powyżej 20-krotności zysku EBITDA. Natomiast porównywalnych transakcji na rynku dokonywano przy mnożniku rzędu 11-19x EBITDA. Obaj analitycy, z którymi rozmawialiśmy, zwracają uwagę, że dostępne wyniki finansowe spółki Polkomtel Infrastruktura nie mówią wszystkiego o kondycji biznesu.

— W przypadku spółki Polkomtel Infrastruktura ostatnie dane pochodzą z 2018 r. Wtedy ten zysk wyniósł 303 mln zł, ale wynik jest zaburzony, bo infrastruktura nie była jeszcze wtedy w pełni konsolidowana: przez cały rok konsolidowano wyniki spółek Sferia i Aero2, a infrastrukturę Polkomtela, odpowiadającą za większość przychodów i zysków, tylko przez drugie półrocze. Dlatego z wycenami lepiej wstrzymać się do momentu podania wyników za 2019 r. — ocenia Piotr Raciborski.

Cyfrowy Polsat zastrzega, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły, a sprzedaż infrastruktury nie jest przesądzona.

„Spółka planuje zaangażować się w rozmowy z różnymi podmiotami potencjalnie zainteresowanymi nabyciem Polkomtel Infrastruktura i/lub infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Polkomtel Infrastruktura, jak również zezwolić wybranym oferentom na przeprowadzenie badania due diligence” — podał Cyfrowy Polsat.

W tym roku infrastrukturę mobilną do osobnej spółki wydzielił też Play, który również rozgląda się za kupcem.

— Scenariusze są trzy. Możliwe jest wydzielenie infrastruktury pasywnej [bez części aktywnej, czyli urządzeń obsługujących sieć — red.] do osobnej spółki i zachowanie w niej 100 proc. udziałów. Możliwa jest też sprzedaż pakietu mniejszościowego zewnętrznemu inwestorowi lub sprzedaż całej spółki. Inwestorzy, zainteresowani zakupem spółki, już się do nas zgłaszają, wynajęliśmy doradców do obsługi tego procesu. Podkreślam jednak, że obecnie nie ma żadnej decyzji w sprawie tego, co zrobimy z infrastrukturą. Decyzja taka powinna jednak zapaść do końca roku — mówił Jean-Marc Harion, prezes Playa.

Na akcje Playa w tym tygodniu wezwanie ogłosiła francuska grupa Iliad, która swoją infrastrukturę mobilną we Francji i Włoszech sprzedała w ubiegłym roku hiszpańskiemu Cellnexowi, mającemu w portfelu ponad 50 tys. wież i masztów telekomunikacyjnych w różnych krajach Europy. Zainteresowanie aktywami wieżowymi polskich telekomów wyrażał również Emitel, kontrolowany przez fundusz infrastrukturalny Alinda.