Polscy Czempioni silni pomimo kryzysu

Rok 2020 mija pod znakiem pandemii i niespotykanych nigdy wcześniej wyzwań dla społeczeństw i biznesu.

W tym mało optymistycznym obrazku, w którym najczęściej pojawiają się takie słowa jak lockdown, kryzys czy recesja, widać też na szczęście kilka pozytywnych elementów, a jednym z nich jest z pewnością polski eksport, który po chwilowym załamaniu w maju i kwietniu, już w czerwcu zanotował solidne odbicie. Kolejne miesiące też wyglądają optymistycznie - z danych podanych przez GUS wynika, że trzeci kwartał tego roku był dla polskiego eksportu udany, ze wzrostem na poziomie 2 proc. r/r. i wkładem do PKB 1,7 pkt proc. Hitem eksportowym jest polska żywność - wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych z Polski w okresie od stycznia do września wzrosła o 6,7 proc. w porównaniu do trzech kwartałów rok wcześniej. Polscy przedsiębiorcy umiejętnie wykorzystują zbudowaną wcześniej solidną markę produktów, konkurując zarówno jakością, jak też ceną.