Polska po raz pierwszy z najniższą stopą bezrobocia w UE

Stopa bezrobocia w styczniu w Polsce lekko się obniżyła, a w Czechach nieznacznie wzrosła i dzięki temu Polska po raz pierwszy w historii stała się krajem z najniższą stopą bezrobocia w Unii Europejskiej. Warto odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że w czasie wielkiego kryzysu, gdy wiele osób straciło pracę, stopa bezrobocia jest tak niska?

Najpierw dane i krótka informacja o tym, co one oznaczają. Według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w styczniu 3,1 proc. wobec 3,2 proc. w grudniu. Jest też zaledwie o 0,1 pkt proc. wyższa niż przed rokiem, czyli okresem, gdy epidemii nikt się jeszcze nie bał. To jest niewątpliwie bardzo pozytywna informacja i zjawisko warte docenienia, szczególnie dla osób, które pamiętają erę 20-procentowego bezrobocia w Polsce. Warto jednak dokładniej wyjaśnić, skąd takie dane się biorą i co dokładnie oznaczają. Nie jest bowiem tak, że sytuacja na rynku pracy się nie pogorszyła. O pracę jest trudniej i wskazuje na to wiele badań nastrojów ludności.