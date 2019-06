Polska unijną potęgą w eksporcie jachtów

Polska jest unijną potęgą w eksporcie jachtów - wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny w najnowszym wydaniu „Tygodnika gospodarczego PIE”. W naszym eksporcie coraz ważniejsze stają się też konsole i urządzenia do gier wideo, a także same gry - dodano.

Jak podkreślają eksperci PIE, w polskim eksporcie coraz ważniejszą rolę odgrywają, związane z rekreacją i wykorzystywaniem czasu wolnego, jachty czy konsole i urządzenia do gier wideo, a także same gry.



"Polska jest unijną potęgą w eksporcie jachtów" - zaznaczono.



Według danych Eurostatu, na które powołuje się PIE w analizie, w 2018 r. polski eksport jachtów stanowił 60 proc. ogólnej wartości eksportu jachtów w UE, a w okresie 2014-2018 podwoił się (ze 184,8 mln euro do 395,8 mln euro). "Daleko za nami uplasowały się Finlandia (60 mln euro, 9,1 proc. eksportu UE) i Włochy (36,7 mln euro, 5,6 proc.)" - czytamy.



Polskie stocznie jachtowe, jak podkreśla PIE, należą do najnowocześniejszych w Europie. Według Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych (POLBOAT) co roku krajowe stocznie wytwarzają około 22 tys. jednostek. "Ze względu na wysoką cenę - od kilkuset tysięcy do kilku milionów euro - popyt na jachty w Polsce jest ciągle niewielki, dlatego aż 95 proc. produkcji trafia na eksport" - wyjaśniono.



Głównymi kierunkami sprzedaży polskich jachtów są: Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia (Norwegia, Francja, Niemcy), Rosja oraz Bliski Wschód - wyjaśnia PIE. Dodaje, że nasze jednostki znajdują też odbiorców w Australii, Japonii i Chinach. "Polską specjalnością są jachty motorowe. Jesteśmy drugim na świecie, po Stanach Zjednoczonych, producentem tego typu jednostek o długości do 9 m." - napisali eksperci PIE.



Jak podkreślono w analizie, Polska jest pionierem nowych rozwiązań w przemyśle jachtowym - dyktujemy trendy, które inni powielają (np. opuszczane burty). "Obok doświadczenia i niejednokrotnie unikalnych kwalifikacji polskich szkutników, ważnym atutem naszych stoczni jachtowych są możliwości w zakresie technologii, designu, a także jakości wykończenia" - wskazano.



PIE zwraca też uwagę, że jednym z ważniejszych towarów w naszym eksporcie stały się także konsole i urządzenia do gier wideo. Według Eurostatu w 2018 r. polski eksport konsoli i urządzeń do gier wideo stanowił 20 proc. ogółu eksportu Unii Europejskiej tego typu wyrobów. "Polska uplasowała się w ścisłej czołówce ich unijnych eksporterów, zajmując drugie miejsce za Holandią i wyprzedzając Niemcy" - wyjaśnia PIE.



Dodano, że w ostatnich latach odnotowano ponad pięciokrotny wzrost eksportu konsoli i urządzeń do gier wideo (z 235 mln euro w 2014 r. do 1254 mln euro w 2018 r.). W 2018 r. stanowił on już 0,6 proc. polskiego eksportu towarów ogółem - zaznaczają eksperci PIE.



"Komercyjne sukcesy na skalę globalną odnoszą też polskie gry, zdobywając najbardziej prestiżowe nagrody i wyróżnienia" - czytamy. Według Stowarzyszenia Polskie Gry, w 2017 r. przychody 331 producentów gier wyniosły 1,14 mld zł, z czego 95 proc. pochodziło z eksportu.



Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.