Polskie firmy dobrze się czują w Niemczech

7 na 10 polskich firm, które zainwestowały w Niemczech, wybrałoby ponownie ten kraj na lokalizację inwestycji – wynika z badania AHK, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, przeprowadzonego wśród 68 respondentów. 66,2 proc. ocenia perspektywy niemieckiej gospodarki jako gorsze w porównaniu z 2021 r. Tylko 10,3 proc. przewiduje poprawę, pozostałe uważają, że sytuacja się nie zmieniła. Mimo to obroty 35,3 proc. przedsiębiorców urosną w tym roku, 44,1 proc. pozostaną bez zmian, a tylko co piątej firmy spadną. 64,7 proc. ankietowanych utrzyma bez zmian poziom zatrudnienia. Za najpilniejsze wyzwania, które ułatwiłyby prowadzenie działalności w Niemczech polskie firmy uważają: obniżenie kosztów energii, dostęp do kadry pracowniczej, rozwój infrastruktury i programy pomocowe. Za największe przewagi prowadzenia działalności w Niemczech w porównaniu z Polską firmy wskazały: stabilność prawa, przejrzystość systemu, rozmiar gospodarki i stabilną sytuację polityczną.

Prawie połowa przedsiębiorców twierdzi, że COVID-19 negatywnie wpłynął na ich działalność, choć co piąta firma stwierdziła odwrotnie. 85,3 proc. respondentów skorzystało w czasie pandemii koronawirusa z pakietów pomocowych oferowanych przez rząd Niemiec. Wojna na Ukrainie zaszkodziła 57,4 proc. ankietowanych firm, zaledwie 5,9 proc. uznało, że im pomogła. Największymi wyzwaniami dla firm spowodowanymi wojną i pandemią są: wyższe ceny energii i surowców (85,3 proc.), zakłócenia łańcuchów dostaw (67,6 proc.), rosnące pensje (63,2 proc.).