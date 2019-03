Polskie meble przeskoczą niemieckie

Producenci mebli są skazani na eksport, dlatego muszą myśleć o ekspansji zagranicznej. Doświadczenie i elastyczne podejście do klientów sprawiają, że za 2-3 lata staniemy się światowym wiceliderem w ich eksporcie — mówi Michał Strzelecki, dyrektor biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli

„PB”: Jak to się stało, że eksportujemy więcej mebli niż Włosi? Michał Strelecki: Polska branża meblarska to swoisty fenomen. Od 2017 r. jesteśmy trzecim eksporterem i szóstym na świecie producentem mebli. Branżowo należymy więc do ścisłej czołówki. Z czego to wynika? Branża jest skazana na eksport — polski rynek jest zbyt płytki, by sprzedać większość produkcji, a tej w branży działa 27 tys. przedsiębiorstw. Na lokalny rynek trafia tylko 10 proc. produkcji, a wieloletnie doświadczenie umożliwiło polskim firmom podbój zagranicznych...