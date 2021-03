Południowokoreański eksport kontynuuje wzrost

Silny popyt na układy scalone oraz samochody wspierał w lutym eksport Południowej Korei. Odnotował tym samym czwarty z rzędu miesięczny wzrost, donosi Reuters.

Według oficjalnych rządowych danych, w lutym 2021 r. sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 9,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. osiągając wartość 44,81 mld USD. Odczyt pokrył się z medianą prognoz ekonomistów, choć eksport wyhamował dynamikę z 11,4 proc. jakie odnotowano w styczniu.

Średni dzienny eksport podskoczyła aż o 26,4 proc. co jest najwyższą dynamiką od ponad trzech lat.

Jeszcze mocniejszy wzrost, bo o 13,9 proc. zwiększył się w lutym import i kwotowo wyniósł 42,11 mld USD. W tym przypadku spodziewano się zwyżki rzędu 12,3 proc. W efekcie nadwyżka handlowa czwartej pod względem wielkości gospodarki Azji zmniejszyła się do 2,71 mld USD z 3,76 mld miesiąc wcześniej.

Wchodząc w szczegóły rządowego raportu podkreślić należy przede wszystkim 13,2-proc. rok do roku wzrost dostaw półprzewodników, które odnotowały ósmy miesiąc z dodatnią zmianą dynamiki. Az o 47 proc. zwiększyła się z kolei sprzedaż zagraniczna samochodów.

W ujęciu geograficznym eksport do Chin, największego partnera handlowego zwiększył się o 26,5 proc. do Unii Europejskiej o 48,2 proc. zaś do USA o 7,9 proc.