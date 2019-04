Poroszenko: powrót Prywatbanku w ręce Kołomojskiego grozi kryzysem

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko ostrzegł przed kryzysem finansowym, który zagrozi państwu w razie powrotu znacjonalizowanego w 2016 r. banku Prywatbank w ręce jego poprzedniego właściciela, oligarchy Ihora Kołomojskiego.

Miliarder uważany jest za sponsora rywala Poroszenki w zaplanowanej na 21 kwietnia II turze wyborów prezydenckich. Jest to Wołodymyr Zełenski, aktor komediowy, producent programów kabaretowych i gwiazdor stacji telewizyjnej, której właścicielem jest Kołomojski.



W poniedziałek podczas spotkania z przedstawicielami biznesu Poroszenko oświadczył, że był zaszokowany, gdy Kołomojski zażądał niedawno 2 mld dolarów odszkodowania za stracony bank. Prezydent ocenił, że grozi to kryzysem dla współpracy Ukrainy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW).



„Gwałtowne ruchy w sprawie banku stworzą zagrożenie dla jego klientów. Decyzja na korzyść byłego właściciela będzie bolesnym uderzeniem we współpracę z MFW i związana będzie z ryzykiem dla stabilności makroekonomicznej, dla kursu walut i może wywołać nowy kryzys” – powiedział prezydent.



Prywatbank został znacjonalizowany w 2016 roku z powodu niewypłacalności. Narodowy Bank Ukrainy wyjaśniał wówczas, że różnica między rezerwami a ryzykiem kredytowym tej instytucji wyniosła 96 miliardów hrywien (ok. 15 mld zł). Po nacjonalizacji bank centralny oświadczył, że Prywatbank wykorzystywany był do prania brudnych pieniędzy.



Kołomojski walczy teraz o odzyskanie swoich środków w Prywatbanku przed ukraińskimi sądami. W wywiadach nie ukrywa, że liczy, iż uda się to po zmianie prezydenta.



W ubiegłym tygodniu amerykański portal informacyjny Daily Beast podał, że Federalne Biuro Śledcze (FBI) prowadzi dochodzenie w sprawie możliwych przestępstw finansowych Kołomojskiego. Ma ono dotyczyć m.in. prania brudnych pieniędzy.



Oligarcha, którego majątek wyceniany jest przez magazyn "Forbes" na 1,2 mld dolarów, mieszka obecnie w Izraelu.