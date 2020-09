Port w Gdańsku kibicuje e-zakupom

Boom w e-commerce nabija kieszeń zarządcom portów. Gdański port spodziewa się zwiększonych operacji związanych z dostawami towarów z Azji

To m.in. przypływające w kontenerach przesyłki z Chin katapultowały Port Gdański do pierwszej dwudziestki europejskich portów pod kątem przeładunku. - Odgrywamy węzłową rolę w przeładunkach na Bałtyku. Jesteśmy też hubem dla krajów bez dostępu do morza – mówi Sławomir Michalewski, członek zarządu ZMPG SA



Posłuchaj całej rozmowy zarejestrowanej na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.