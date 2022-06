Potężny i zagadkowy spadek polskiego PMI

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

PMI dla przetwórstwa zanotował trzeci co do wielkości spadek w historii. Nie jest jednak do końca jasne, dlaczego tak się stało.

Najważniejszy indeks koniunktury dla polskiego przetwórstwa – indeks PMI – zanotował w maju zaskakujący spadek, trzeci pod względem wielkości w ujęciu miesięcznym w historii. Co się dzieje? Czy to pierwszy sygnał recesji w Polsce? Może tak, ale niekoniecznie. Są trzy możliwości: odwraca się gwałtowny cykl zapasów;, konsumenci przesuwają wydatki z towarów na usługi lub rzeczywiście cała gospodarka wkracza w recesję. Tej ostatniej, najbardziej pesymistycznej opcji przeczą jednak odczyty PMI z innych krajów, znacznie lepsze niż w Polsce.