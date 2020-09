Pozorny boom na samochody

W pierwszej dekadzie września sprzedaż nowych aut rok do roku wzrosła niemal dwukrotnie. To jednak nie powód, by otwierać szampana.

Od 1 do 10 września zarejestrowano w Polsce blisko 13,2 tys. nowych samochodówosobowych i dostawczych (o dmc do 3,5 t). To imponujący wzrost — o 95,2 proc. — w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Popyt na nowe auta osobowe rósł bardzo szybko (zarejestrowano 11,8 tys. samochodów, czyli o 84 proc. więcej niż przed rokiem, ale zapotrzebowanie na samochody dostawcze (o dmc do 3,5 t) zwiększyło się rekordowo. W pierwszej dekadzie września zarejestrowano ich 1366, czyli o ponad 311 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrost zainteresowania nowymi autami jawi się jako świetna wiadomość — zwłaszcza na tle spadku liczby rejestracji o kilkadziesiąt procent, obserwowanego od kilku miesięcy. Eksperci jednak gaszą entuzjazm — to nie gwałtowne odbicie po kryzysie, lecz efekt niskiej bazy.