Pożyczki na szybszą sieć wciąż do wzięcia

Wsparcie zwrotne pomoże przedsiębiorcom z branży cyfrowej rozwinąć projekty i prowadzić bieżącą działalność.

MŚP mogą ubiegać się o pożyczki szerokopasmowe u pośredników finansowych współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na tej liście są: Alior Bank, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych i Agencja Rozwoju Regionalnego MARR. Udzielają one dwóch rodzajów wsparcia. Są to pożyczki inwestycyjne i płynnościowe. Te pierwsze finansują projekty związane z budową, rozbudową lub modernizacją sieci telekomunikacyjnej, która zapewni dostęp do szybkiego internetu. Natomiast pożyczka płynnościowa pokrywa koszty prac budowlano-montażowych, których celem jest przyłączenie do sieci szerokopasmowej nowych odbiorców lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie. Ponadto przedsiębiorcy mogą przeznaczyć wsparcie na dzierżawę infrastruktury technicznej, a także na wydatki związane z marketingiem i wynajmem biur.