PPK: w ciągu 10 lat dogonimy Wielką Brytanię

Flagowy program emerytalny rządu PiS pomimo wielu zalet nie został ciepło przyjęty przez miliony pracowników. Operator ma plan, jak to zmienić.

Polacy stronią od Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), czyli powszechnego i dobrowolnego dla pracowników programu oszczędzenia na emeryturę wspólnie z pracodawcą i państwem. I to mimo wysokich zysków, które przynosi program. Jak na razie partycypacja wynosi zaledwie 30 proc. (około 1,7 mln osób) i jest o wiele niższa, niż się spodziewano. PPK pokutują za reformę otwartych funduszy emerytalnych (OFE), które zostaną zlikwidowane, a pieniądze mają być przeniesione na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Te założenia zostały przedstawione w 2019 r. Nadal nie ma jednak projektu ustawy.

Grzegorz Chłopek z Instytutu Emerytalnego w rozmowie z Newserią tłumaczył niskie zainteresowanie PKK brakiem zaufania do systemu.

„Aby Polacy obdarzyli system PPK zaufaniem, trzeba pokazywać, że można rzeczywiście tymi środkami dysponować” – przekonywał ekspert.

Wyspiarze potrafią

W brytyjskim odpowiedniku programu PPK, Workplace Pension, który wprowadzono w 2008 r., partycypacja sięga obecnie 88 proc. Kiedy taki wynik osiągniemy w Polsce? Według Roberta Zapotocznego, prezesa spółki PFR Portal PPK, w ciągu 10 lat.

Poważne wyzwanie: Robert Zapotoczny obecnie stoi za sterami spółki PFR Portal PPK, która odpowiada za promowanie długoterminowego oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest też współtwórcą ustawy o PPK. Marek Wiśniewski

Przed spółką PFR Portal PPK, operatorem portalu informacyjnego www.mojeppk.pl, stoi trudne zadanie: odczarowanie wizerunku programu, po to, by oszczędzało w nim jak najwięcej Polaków. Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne, przyszłe emerytury większości z nas będą – delikatnie mówiąc – skromne. Szansę na uzupełnienie tej luki daje PPK.

— 20 lat temu powiedziano nam, że oszczędzanie w obowiązkowym OFE będzie skutkować emeryturą pod palmami. Wszyscy w to uwierzyliśmy. Z perspektywy czasu trudno się dziwić: poczuliśmy wówczas powiew świeżości z Zachodu, jaki napłynął do Polski wraz z zagranicznymi firmami, które oferowały zarządzanie naszym kapitałem w ramach otwartych funduszy emerytalnych. Niestety za zarządzanie tymi funduszami pobierano bardzo wysokie, bo około 10-procentowe opłaty [w przypadku PPK maksymalna opłata wynosi 0,50 proc. – red]. Nagle, po latach, oznajmiono nam, że konieczna jest reforma emerytalna. Zabrakło jednak klarownej komunikacji i konsultacji, dlatego wokół OFE narosło wiele mitów — uważa Robert Zapotoczny, prezes spółki PFR Portal PPK.

Praca u podstaw

Praktyka pokazuje, że nasza wiedza na temat oszczędności zgromadzonych w OFE jest marginalna — mało kto wie, ile pieniędzy miał bądź ma na rachunku. Natomiast wiele osób porównuje obowiązkowe i drogie OFE do dobrowolnego i taniego PPK, co według Roberta Zapotocznego jest nieporozumieniem, bo „to są dwa programy, które różnią się w zasadzie wszystkim”. Zwraca także uwagę, że PPK warto zestawić z innym systemem ─ Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE).

— Do momentu wejścia w życie ustawy o PPK ponad tysiąc firm miało wdrożone dobrowolne programy PPE, przez które przewinęło się w sumie 400 tys. pracowników. PPE są bardziej skomplikowane od PPK pod względem obowiązkowego, okresowego raportowania. Kolejna różnica polega na tym, że w PPK część pieniędzy na rachunek osoby zatrudnionej odkłada pracodawca, a część pracownik. W przypadku PPE obowiązek finansowania tego programu leży wyłącznie po stronie pracodawcy, a pracownik ma wybór. Ponadto w PPE nie ma dopłat od państwa, które są w PPK. I co ważne, PFR Portal PPK zapewnia darmowe wsparcie przy wdrożeniu PPK w postaci bezpłatnych materiałów, szkoleń i konsultacji — podkreśla różnice między programami prezes PFR Portal PPK.

Do czterech razy sztuka

Od nowego roku ruszyła czwarta, ostatnia fala wdrożenia PPK, która obejmuje około 830 tys. podmiotów: najmniejszych firm i instytucji publicznych. W sumie zatrudniają one ok. 5 mln osób. PFR Portal PPK już od startu programu prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną w mediach głównego nurtu i szkolenia dla pracodawców, żeby pokazać korzyści płynące z pozostania w PPK.

— Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że w firmie, którą odwiedził jeden z naszych trenerów, partycypacja w programie jest o 15 proc. wyższa niż u pracodawcy o podobnym profilu i w zbliżonej lokalizacji, którego nie odwiedził przedstawiciel PFR Portal PPK — mówi Robert Zapotoczny.

Przypomina również, że tworzenie PPK jest obowiązkiem pracodawców, a za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK grozi grzywna.

— Sankcje za niewdrożenie PPK wynoszą tyle, co wpłata pracodawcy: do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń. W odpowiednie instrumenty wyposażona jest Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Kara nie jest kosztem uzyskania przychodu, a wpłata do PPK – owszem. Po co więc rezygnować z uruchomienia PPK? — zastanawia się szef PFR Portal PPK.

Od 1 stycznia 2022 r. powstanie także na portalu www.mojeppk.pl system umożliwiający sprawdzanie przez uczestnika PPK stanu swojego rachunku. Za jego pośrednictwem, będzie można podejrzeć swoje oszczędności zgromadzone na wszystkich rachunkach PPK.

— Po czterech latach oszczędzania na koncie Kowalskiego powinny być już znaczne środki. W PPK pracownik zawsze zyskuje, bo nie oszczędza sam. Mam nadzieję, że wiele osób, które się wypisały z programu, zrozumie, że popełniło błąd i dołączy do PPK. Tym, którzy się wahają, sugerowałbym zapisać się przynajmniej na 3-4 miesiące. To wystarczy, aby przekonać się, czy jesteśmy w stanie funkcjonować bez marginalnej części pobranego wynagrodzenia [zasadniczo 2 proc., ale w przypadku osób o niskich zarobkach można obniżyć wpłatę nawet do 0,5 proc. wynagrodzenia –red.], a także docenić wpłaty pracodawcy i otrzymać wpłatę powitalną od państwa — radzi Robert Zapotoczny.

2 mln

Tyle osób obecnie oszczędza na emeryturę w ramach PPK i PPE.

3,5 proc.

Tyle mniej więcej wynosi roczna strop zwrotu z inwestycji kapitału zgromadzonego w PPK i zarządzanego przez instytucje.