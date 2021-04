Praca zdalna nie spowolni rozwoju biur w europejskich centrach miast

W wielu europejskich krajach obserwujemy przyspieszenie kampanii szczepionkowych. Choć wydaje się to sygnałem dla możliwości powrotu pracowników do biur umiejscowionych w centrach miast, to zdecydowana większość z nich przez ponad połowę czasu chciałaby pracować zdalnie.

AXA IM Alts, będąca częścią AXA Investment Managers, pozyskała około 800 mln EUR od inwestorów z Azji, USA i Europy na rozwój swoich biur. Zarządzający aktywami planuje wykorzystać fundusze w oddziałach firmy znajdujących się w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

– Podczas gdy sektor biurowy charakteryzuje się niepewnością co do przyszłych potrzeb najemców, wciąż pozostaje on istotnym udogodnieniem dla firm w celu przyciągnięcia talentów - powiedział Ian Chappell, szef działu rozwoju i funduszy o wartości dodanej w AXA IM Alts. AXA stawia na elastyczną przestrzeń biurową. Dzieje się tak, ponieważ firmy finansowe, takie jak Grant Thornton, dowiadują się z wewnętrznych ankiet, że zdecydowana większość ich pracowników chciałaby spędzać więcej niż połowę czasu pracując zdalnie.

