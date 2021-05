Pracownicy zdalni chcą integracji online

W czasie pandemii osoby na tzw. home office cenią sobie benefity od pracodawców służące ich zdrowiu, także psychicznemu.

Ponad połowa osób pracujących zdalnie pozytywnie ocenia wsparcie, jakie uzyskały w minionych miesiącach od swoich pracodawców – podaje firma Dailyfruits, która przeprowadziła sondę na ten temat. Co czwarty ankietowany otrzymał benefit więcej niż raz i najczęściej były to okolicznościowe paczki z dostawą do domu oraz porady online specjalistów, na co wskazało odpowiednio 48 proc. i 35 proc. badanych.