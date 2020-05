Prawdziwego lidera poznaje się w biedzie

Dla menedżera kryzys jest jak „sprawdzam” w pokerze. Koniec blefowania, wojny na miny. Karty na stół

W 2016 r. Andrzej Jeznach zdecydował się wypłacać swoim pracownikom roczną premię w miesięcznych ratach, jako dodatek do kolejnych pensji. Nic w tym nadzwyczajnego, z wyjątkiem tego, że chodziło o pieniądze wypłacane awansem i dotyczące jeszcze niezakończonego roku rozliczeniowego. Te same kwoty co w dobrym poprzednim roku, tyle że „płatne z góry”. Ryzykowne rozwiązanie, bo mając roczną premię w kieszeni, pracownicy nie musieli walczyć, angażować się, starać. Tymczasem ich zaangażowanie poszybowało w górę i firma z roku na rok rosła jak na drożdżach.