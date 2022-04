Premier: jesteśmy gotowi na daleko posunięty kompromis ws. kontrolerów ruchu lotniczego

Jesteśmy gotowi na niezwykle daleko posunięty kompromis i bardzo serdecznie prosimy wszystkich kontrolerów, aby nie doprowadzili do zamknięcia polskiego nieba - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

"Jesteśmy gotowi na niezwykle daleko posunięty kompromis, wyciągamy dłoń otwartą i bardzo serdecznie prosimy wszystkich kontrolerów, aby nie doprowadzili do kryzysu, do zamknięcia polskiego nieba, bo będzie to strata dla wszystkich Polaków. (...) Ja na pewno będę robił wszystko, aby takiemu kompromisowi patronować" - stwierdził premier.