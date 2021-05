Prezes AB: obecny kurs to duża okazja

Kurs akcji spółki zanurkował po wynikach. Analitycy nie widzą powodów przeceny, a prezes sugeruje, by kupować

O 104 proc. zdrożały akcje AB od końca 2020 r. do publikacji wyników za trzeci kwartał roku finansowego 2020/2021. Szczególnie intensywnie drożały przy tym od końca lutego. Jednak to, co hurtowy dystrybutor elektroniki pokazał w raporcie kwartalnym, ewidentnie nie spodobało się inwestorom. 25 maja 2021 r. akcje spółki taniały o ponad 12 proc. Ostatecznie, przy dużych obrotach skończyło się na przecenie o 10,5 proc.