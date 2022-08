Prezes KGHM: w czasach dużego optymizmu przygotowujemy się na czas większego pesymizmu

W środę KGHM opublikował wyniki za pierwsze półrocze 2022 r. W I półroczu 2022 r. przychody Grupy Kapitałowej KGHM z umów z klientami wyniosły ponad 17,9 mld zł (w I połowie 2021 r. – 14,5 mld zł). Zysk netto ze sprzedaży w I poł. 2022 r. wyniósł nieco ponad 3 mld zł, zysk przed opodatkowaniem sięgnął ponad 5,3 mld zł, a zysk netto grupy kapitałowej osiągnął poziom 4,18 mld zł (w I poł. 2021 r. było to nieco ponad 3,72 mld zł) – poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Marcin Chludziński, fot. Marek Wiśniewski

W czwartek podczas konferencji prasowej w Warszawie prezes KGHM Marcin Chludziński podkreślił, że długofalowo trend związany z popytem na miedź, ze względu na urbanizację, rozwój technologii cyfrowej i zielonej energii, jest trendem wzrostowym. „Ale też wskazywaliśmy, że rzeczywistość gospodarcza w wymiarze makro zmienia się (…) i widać to trochę po pierwszym półroczu 2022 r. Wyniki tego półrocza jak na to co nas spotyka są dobre, zarówno jeśli chodzi o wynik EBITDA, który właściwie utrzymaliśmy, w porównaniu do poprzedniego roku, czy zysk netto, który jest zdecydowanie lepszy o 12 proc. niż w analogicznym okresie tamtego roku” – mówił prezes.

Chludziński wskazał na otoczenie makrokonomiczne i sytuację polityczną na świecie. W tym kontekście wymienił nieco niższą produkcję i eksport w Chinach, czy symptomy globalnego kryzysu. „Widać też sytuację kosztową, zarówno jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej czy gazu” – mówił.

Prezes mówił też m.in. o projektach KGHM związanych z transformacją energetyczną. Przypomniał, że KGHM złożył do Państwowej Agencji Atomistyki pierwszy w Polsce wniosek dotyczący wdrożenia małych reaktorów modułowych (SMR). „To jest pierwszy krok formalny przed dalszymi krokami, czyli krokami lokalizacyjnymi i pozwoleniami na budowę (…) Energetyka jądrowa jest jedyną logiczną odpowiedzią na potrzeby przemysły ciężkiego w Europie” – mówił.

Chludziński przypomniał też, że KGHM uczestniczy w procesie rozstrzygania koncesji związanych z projektami farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Jak wskazał KGHM w sprawozdaniu zarządu z działalności, zwiększenie przychodów dotyczy głównie przychodów ze sprzedaży miedzi - które wzrosły o 2 539 mln zł, srebra - wzrost o 346 mln zł oraz złota – tutaj wzrost wyniósł 120 mln zł.

Jednocześnie koszty Grupy Kapitałowej w I połowie 2022 r. sięgnęły blisko 14,9 mld zł i były wyższe niż w I poł. 2021 r., kiedy sięgały 11,7 mld zł.

„Zwiększenie kosztów podstawowej działalności to głównie wynik zwiększenia kosztów rodzajowych o 2 777 mln zł głównie w zakresie wzrostu kosztów materiałów i energii o 2 226 mln zł, kosztów świadczeń pracowniczych o 396 mln zł oraz usług obcych o 159 mln zł przy zmianie korekty z tytułu zmiany stanu produktów, produkcji w toku o 471 mln zł oraz korekty wytworzenia produktów na własne potrzeby o -139 mln zł” – wyjaśniła spółka w raporcie.

W samym II kw. 2022 r. przychody GK KGHM wyniosły 8 933 mln zł, koszty sięgnęły 7,7 mln zł, a zysk netto wyniósł nieco ponad 2,28 mld zł (w I kw. 2022 r. wynik netto sięgnął niespełna 1,9 mld zł).