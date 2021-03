Nikt odpowiedzialnie nie powie, jakie będą ceny gazu za trzy lata - mówił we wtorek prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Paweł Majewski. Zaznaczył, iż pewne jest jedynie to, będą to ceny rynkowe.

Majewski, pytany w Polskim Radiu 24, czy na mocy zapisów strategii polityki energetycznej Polski, która przewiduje liberalizację rynku gazowego dla odbiorców indywidualnych, w 2024 r. będą podwyżki cen gazu, wyjaśnił, że konieczność zniesienia taryf wynika w dużej mierze z prawa UE.