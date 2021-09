Prezes PGNiG: wzrost taryfy nie odzwierciedli w pełni wzrostu cen na giełdach

Ewentualny wzrost taryfy określającej krajowe ceny gazu na pewno nie odzwierciedli w pełni wzrostu cen tego paliwa na giełdach – ocenił podczas 30. Forum Ekonomicznego w Karpaczu prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNIG) Paweł Majewski.

Podczas jednej z debat poświęconych transformacji energetycznej, prezes PGNiG nie sprecyzował, czy spółka zamierza złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wniosek o zmianę taryfy. Uczestniczący w dyskusji prezes URE Rafał Gawin ocenił, iż nie byłby zaskoczony, gdyby – wobec dynamicznego wzrostu cen gazu na rynkach – taki wniosek został złożony.

Jak tłumaczył prezes PGNiG, decyzja w sprawie ewentualnego wniosku o zmianę taryfy zależy od wielu różnych czynników.

Paweł Majewski, fot. Marek Wiśniewski

„Mogę powiedzieć z całą pewnością, że wzrost taryfy, o co na pewno będzie dbał pan prezes URE, nie będzie odzwierciedlał w pełni wzrostu cen paliwa gazowego na giełdach, dlatego że (...) taryfa jest udzielona na pewien okres i w tym okresie cena gazu - średnia - będzie wypłaszczona” – wyjaśnił Majewski.

„Spodziewamy się, że w drugim kwartale przyszłego roku jednak ten gaz będzie tanieć” – dodał prezes PGNiG.

Prezes URE Rafał Gawin pytany o ocenę perspektywy podwyżki krajowych cen gazu przyznał, że obecnie obserwowany jest wzrost cen gazu na międzynarodowych rynkach. Zastrzegł jednak, że wniosek o zmianę krajowej taryfy nie został dotąd złożony.

„Nie jest tajemnicą, że gaz drożeje. Każdy, kto choć trochę obserwuje rynek i to, co się na nim dzieje, widzi dynamiczne wzrosty cen gazu; dzisiaj trudno powiedzieć, kiedy to się zmieni” – powiedział Gawin, wśród przyczyn obecnego wzrostu cen wymieniając m.in. kwestie geopolityczne, a także czynniki związane z budową i wykorzystaniem potencjału gazociągu Nord Stream 2.

Gawin podkreślił, że złożenie wniosku o zmianę taryfy czy też wniosku o nową taryfę jest zawsze w gestii przedsiębiorstwa energetycznego.

„Dzisiaj takiego wniosku nie mamy, natomiast nie będę zaskoczony, jeżeli rzeczywiście taki wniosek się pojawi - będąc realistą i obserwując to, co się dzieje na rynku gazu” – powiedział prezes URE.

„Natomiast jeżeli mielibyśmy dzisiaj szukać odpowiedzi, czy ta korekta będzie, o ile, czy też jaka ona mogłaby być – na to pytanie dziś nie potrafię udzielić odpowiedzi” – zakończył szef Urzędu Regulacji Energetyki.