Prezes TikToka zrezygnował

TikTok niespodziewanie stracił prezesa. Kevin Mayer zrezygnował ze stanowiska, które zajmował od czerwca.

- W ostatnich tygodniach, kiedy gwałtownie zmieniło się otoczenie polityczne, mocno zastanawiałem się jakich zmian w korporacyjnej strukturze będzie to wymagało i jakie będzie miało to znaczenie do roli, którą zdecydowałem się odegrać – napisał Mayer w liście do pracowników. - W tym kontekście, w związku z oczekiwanymi wydarzeniami, z ciężkim sercem chciałem Wam wszystkim powiedzieć, że zdecydowałem się opuścić firmę – dodał.

fot. Bloomberg

TikTok, chińska aplikacja do wideoblogowania, która ma w USA ok. 80 mln użytkowników, została uznana przez administrację Donalda Trumpa za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Powodem mają być gromadzone przez nią dane Amerykanów, które według Waszyngtonu, mogą być wykorzystywane przez Chiny. Trump kazał właścicielowi TikToka, chińskiemu ByteDance, sprzedać amerykański biznes do połowy września. Jeśli tak się nie stanie, zakaże korzystania z aplikacji w USA. Microsoft to jedyna jak dotąd spółka, która oficjalnie przyznała zainteresowanie kupnem amerykańskiego biznesu TikToka.

