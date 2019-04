Prezes UOKiK: decyzja PE o zakazie stosowania podwójnej jakości ułatwi dochodzenie praw konsumenckich

Czyn dotyczący podwójnej jakości zostanie wprost wskazana w dyrektywie, co ułatwi konsumentom oraz organizacjom konsumenckim kwestionowanie podwójnej jakości - powiedział w czwartek prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał.

"Rozwiązania przyjęte przez Parlament Europejski, a wcześniej przez Radę są satysfakcjonujące" - powiedział PAP szef UOKiK. Wyjaśnił, że "wprowadzenie przepisu do dyrektywy jest jedynie doprecyzowaniem już istniejącego stanu prawnego, nazwaniem wprost pewnej praktyki". "Już obecnie przedsiębiorcy nie mogą dopuszczać się nieuczciwych praktyk rynkowych" - dodał.



Niechciał podkreślił, że "czyn dotyczący podwójnej jakości zostanie wprost wskazany w dyrektywie, co ułatwi konsumentom oraz organizacjom konsumenckim kwestionowanie podwójnej jakości". "Każdy taki przypadek będzie oceniany indywidualnie" - dodał.



Prezes UOKiK zwrócił uwagę, że "jeśli chodzi o otwarty katalog wyłączeń, dopuszczający różnicowanie produktu, to Polska w trakcie prac wskazywała, że otwiera on zbyt duże możliwości interpretacyjne dla przedsiębiorców". "Na tej podstawie będą oni mogli wskazywać wiele przyczyn usprawiedliwiających podwójną jakość, szczególnie takich, wobec których nie będzie istniała praktyczna możliwość egzekwowania prawa (np. badania konsumenckie o znacznym zakresie subiektywizmu). Niemniej jednak, za takim brzmieniem opowiedziała się zdecydowana większość państw członkowskich" - dodał.



"Należy również wskazać, że ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym będąca implementacją unijnej dyrektywy przyznaje konsumentom cały szereg instrumentów prawnych, które mogą wykorzystać w walce z nieuczciwymi przedsiębiorcami, w tym z tymi stosującymi podwójną jakość produktów" - powiedział Niechciał. Dodał, że dochodzenie praw przez konsumentów w przypadku podwójnej jakości, będzie takie same jak w przypadku innych praktyk rynkowych wprowadzających w błąd.



Parlament Europejski w Strasburgu poparł w środę przepisy zakazujące sprzedaży produktów podwójnej jakości. Nowe przepisy zostały zatwierdzone przez Izbę przy 474 głosach za, 163 przeciw i 14 wstrzymujących się.



Zgodnie z nimi produkty sprzedawane pod tą samą marką i w takim samym opakowaniu powinny mieć jednakowy skład. Przepisy powstały, bo wiele krajów Europy Środkowej i Wschodniej wskazuje, że na ich terenie sprzedawana jest żywność gorszej jakości niż w zachodniej Europie.



Kwestia ta od wielu lat budzi sporo emocji. To dlatego, że produkty określonych firm sprzedawane pod tą samą nazwą w różnych krajach zawierają różne składniki. Producenci tłumaczą to specyfiką poszczególnych rynków, na których klienci przyzwyczajeni są np. do konkretnego smaku. Krytycy jednak wskazują, że gorsze składniki znajdują się często w produktach kierowanych na rynki Europy Środkowej i Wschodniej, a lepsze - na rynki Zachodu.



Zgodnie z przyjętymi przepisami firmy będą musiały albo ujednolicić skład produktów sprzedawanych w UE, albo zmienić nazwę produktów.