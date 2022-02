Próba stabilizacji złotego

Piątkowy, poranny handel na rynku FX przynosi próby ustabilizowania zmienności na złotym oraz lekkie odbicie eurodolara. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,6219 PLN a euro, 4,1203 PLN względem dolara, 4,4602 PLN wobec franka szwajcarskiego oraz 5,5290 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 4,036% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie godziny handlu przyniosły wyraźne odbicie na poziomie eurodolara oraz wyhamowanie spadku PLN. Pierwsza reakcja rynków na rosyjską inwazję na Ukrainę była oczywiście paniczna co było widoczne zarówno w kursie GPW, PLN czy też innych walut CEE. Echa konfliktu widoczne były jednak na wszystkich globalnych klasach aktywów. Rynek został zaskoczony tak dynamiczną realizacją negatywnego scenariusza. Aktualnie trwa próba stabilizacji notowań. Rynek zakłada iż celem ataku Rosji jest ustanowienie rządu marionetkowego na Ukrainie i włączenie jej do strefy wpływów (podobnie jak ma to miejsce na Białorusi). UE zareagowała sankcjami (m.in. dot. sektora energetycznego, transportu czy nowych technologii). Czekamy na szczegóły sankcji ze strony UE. Najprawdopodobniej na tym etapie nie zostanie podjęta decyzja o wykluczeniu Rosji z systemu rozliczeń SWIFT. EUR/PLN stabilizuje się bliżej 4,60 PLN wobec 4,70 zanotowanych wczoraj.