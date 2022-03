Koncern tytoniowy Imperial Brands ogłosił wstrzymanie działalności w Rosji, informuje Bloomberg.

Spółka, do której należy m.in. znana marka papierosów Gauloises, zatrzyma fabrykę w Wołgogradzie, a także sprzedaż i marketing produktów w Rosji. Jej pracownicy nadal będą jednak otrzymywali wynagrodzenia. Imperial Brands zatrudnia w Rosji ok. 1 tys. osób, a sprzedaż w tym kraju stanowi ok. 2 proc. całkowitych przychodów.