Producent gier celuje w NewConnect

Gra z universum Warhammera weszła w fazę produkcji

Notowane na NewConnect Carbon Studio zakończyło pre-produkcję gry premium z gatunku fantasy, osadzonej w uniwersum „Warhammer: Age of Sigmar”. To efekt podpisanej we wrześniu 2019 roku umowy z Games Workshop, globalnym wydawcą gier bitewnych i miniaturek fantasy.