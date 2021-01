Producent m.in. zespołu Metallica sprzedał prawa do piosenek

Producent muzyczny Bob Rock sprzedał swoje udziały w katalogu 43 piosenek m.in. zespołu Metallica i Michaela Buble, donosi Reuters.

Kwoty transakcji nie ujawniono. Nabywcą jest fundusz Hipgnosis Songs, który w ostatnim czasie skupuje prawa do utworów muzycznych, twierdząc iż jest to stabilne źródło pieniędzy w związku z rosnącą popularnością serwisów streamingowych. W ostatnich tygodniach nabył prawa m.in. do piosenek Neia Younga i Shakiry.