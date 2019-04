Produkcja przemysłowa Włoch nieoczekiwanie wzrosła

W lutym 2019 r., drugi miesiąc z rzędu wzrosła produkcja przemysłowa we Włoszech. Może to sugerować, że obserwowane w ostatnich kwartałach załamanie gospodarki, zbliża się do końca.

Produkcja wzrosła w lutym o 0,9 proc. i choć wzrost może cieszyć, jednak dynamika w porównaniu ze styczniem (wzrost o +1,9 proc.) zdecydowanie wyhamowała. Odczyt opublikowany przez urząd statystyczny Instat zaskoczył ekonomistów, gdyż mediana ich oczekiwań zakładała spadek rzędu 0,8 proc. Zobacz więcej Flaga Włoch nad pomnikiem Vittorio Emanuele II, Rzym fot. B. Bönsch / Arco Images / Forum W porównaniu z lutym 2018 r. produkcja wzrosła o 0,9 proc. w ujęciu wyrównanym o liczbę dni roboczych. Trzecia pod względem wielkości gospodarka eurolandu wpadła w ubiegłym roku w techniczną recesję ze spadkiem zapasów i zaufania biznesu. Tymczasem we wtorek włoski rząd obniżył drastycznie swoją projekcję wzrostu gospodarczego na bieżący rok z 1,0 proc. do zaledwie 0,2 proc. Co ciekawe, gabinet premiera Conte wyznaczył cel dla deficytu budżetowego na poziomie 2,5 proc. w relacji do PKB, z możliwością jego obniżenia do 2,4 proc. podczas gdy uzgodniony z Komisją Europejską poziom to 2,04 proc. Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗