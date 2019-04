Produkcja węgla JSW w I kw. spadła

Produkcja węgla ogółem w JSW w I kw. 2019 r. wyniosła 3,48 mln ton i była niższa wobec IV kw. 2018 r. o ok. 6,8 proc., a w stosunku do I kw. 2018 r. była niższa o ok. 15,4 proc. - podała spółka w komunikacie. Sprzedaż węgla ogółem sięgnęła ok. 3,57 mln ton i była niższa kdk o ok. 3,0 proc., a rdr spadła o ok. 9,8 proc.

Jak podała spółka, produkcja węgla koksowego w I kw. wyniosła ok. 2,40 mln ton i była wyższa w porównaniu do IV kw. 2018 r. o ok. 3,8 proc., a w stosunku do I kw. 2018 r. - niższa o ok. 21,2 proc.Produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła w I kw. ok. 1,08 mln ton i była niższa w porównaniu do IV kw. 2018 r. o ok. 24,1 proc., a w stosunku do I kw. 2018 r. - wyższa o ok....