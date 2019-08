Programistów wyprodukują na zamówienie

SDA szkoli przyszłych pracowników centrum IT Pekao, a także Polaków mieszkających na Wyspach, którzy boją się brexitu.

Deficyt programistów powoduje, że firmy zaczynają sięgać po niestandardowe sposoby uzupełniania braków kadrowych. Korzystają na tym młode firmy z elastyczną ofertą, jak Software Development Academy (SDA). Spółka podpisała kontrakt z Bankiem Pekao na realizację pilotażowego, czteromiesięcznego programu szkoleniowego — Pekao TechLab. Na początek przeszkoli15 osób. Absolwenci kursu będą mogli od razu podjąć pracę w departamencie rozwoju systemów przy centrali Pekao w Warszawie. Zajmą się m.in. programowaniem nowych funkcjonalności w aplikacjach bankowości elektronicznej i mobilnej. Opcja przeznaczona jest dla studentów lub osób z wykształceniem wyższym technicznym oraz doświadczeniem w programowaniu w technologii HTML, CSS i JavaScript. Bank pokrywa koszty kształcenia. Trwa nabór.

— Pekao TechLab jest z jednej strony odpowiedzią na obecną sytuację na rynku pracy, z drugiej — próbą kształtowaniatrendów w tym obszarze. Projekt może być ciekawą alternatywą dla procesów rekrutacyjnych i szansą dla młodych osób, by weszły na dłużej do świata IT — mówi Olga Przeździak z biura rekrutacji i zarządzania wizerunkiem pracodawcy w Banku Pekao.

Dla SDA nie jest to pierwszy korporacyjny klient: szkolenia programistyczne prowadziła wcześniej np. dla Nordei. Na co dzień spółka realizuje własne kursy programistyczne. Michał Mysiak, prezes SDA, wylicza, że od początku działalności firma przeszkoliła blisko 5 tys. osób w Polsce i ponad 1 tys. w Europie, z czego ponad 80 proc. znalazło zatrudnienie w sektorze IT. W 2018 r. spółki wchodzące w skład grupy SDA zakontraktowały szkolenia za 15 mln zł i szacują, że w tym roku zdołają podwoić tę kwotę. SDA prowadzi kursy w 30 miastach w ośmiu państwach. W kraju aktywna jest głównie w Trójmieście, skąd się wywodzi, a także we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Próbuje zadomowić się biznesowo w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, a także Rumunii, Finlandii i Wielkiej Brytanii, gdzie prowadzi już pierwsze szkolenia programistyczne m.in. dla rodaków.

— Odkryliśmy, że wielu Polaków mieszkających w Londynie, obawiając się skutków brexitu, już teraz szuka możliwości poszerzenia kompetencji zawodowych m.in. o umiejętności programistyczne. Będą ich atutem w rozmowach rekrutacyjnych, bez względu na to czy zdecydują się wrócić do Polski, czy pozostaną w Wielkiej Brytanii. Perspektywa wyjścia kraju z Unii Europejskiej skłania tutejszych specjalistów IT do poszukiwania nowych projektów i migracji do Niemiec, Danii czy USA. Polacy mają szansę wskoczyć na ich miejsca. Już teraz w Londynie w sektorze IT jest ok. 1,5 tys. wakatów na stanowiskach juniorskich — wyjaśnia Michał Mysiak.

Dodaje, że widzi perspektywy również na rynku ukraińskim— to kolejny cel ekspansji zagranicznej SDA. Firma przygotowuje się także do uruchomienia pakietów szkoleń online, głównie w języku angielskim, co zwiększy ich zasięg. Wiosną 2019 r. w spółkę organizującą bootcampy programistyczne dla klientów indywidualnych, firm i instytucji zainwestował fundusz Aria Fund. Wysokość kapitału przekazanego na rozwój nie została upubliczniona, ale — śledząc aktywność inwestycyjną funduszu — można wywnioskować, że było to wsparcie od 1 do 5 mln EUR.