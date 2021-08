Projekt „podatku od Polaków” istnieje

MF na Twitterze zarzuca nam podanie błędnej informacji, jakoby Polski Ład nie wprowadzał nowych zasad opodatkowania spółek zagranicznych. Taki przepis jednak znalazł się w projekcie.

Dziś na Twitterze Ministerstwo Finansów (MF) ustosunkowało się do naszego artykułu pt. „Polski fiskus chce opodatkować cały świat”. Napisało, że „Puls Biznesu” podał błędną informację bo Polski Ład „nie wprowadza nowych standardów uznawania zagranicznych spółek za polskich rezydentów podatkowych. Na gruncie obecnej ustawy o CIT za rezydenta można uznać spółkę zagraniczną, której miejscem bieżącego prowadzenia spraw jest terytorium Polski”.

Faktycznie, obecnie w pewnych sytuacjach przepisy umożliwiają organom skarbowym uznać zagraniczne spółki za tzw. polskich rezydentów czyli polskich podatników, zobowiązanych do płacenia podatku CIT w naszym kraju. Nasz tekst dotyczył jednak planowanej w projekcie podatkowym tzw. Polskiego Ładu regulacji wprowadzającej prawne uznanie z góry, że każda spółka zagraniczna ma być uznana za polskiego podatnika tylko z powodu tego, że w jej władzach (zarządzie, radzie nadzorczej) zasiada osoba mieszkająca w Polsce (Polak lub obcokrajowiec).

Oddajmy głos ekspertom podatkowym.

- Domniemanie, że spółka posiada zarząd w Polsce, a więc na gruncie ustawy jest polskim rezydentem podatkowym wyłącznie z tego powodu, że polski rezydent zasiada w organach takiej spółki jest rozwiązaniem nowym, z całą pewnością nieprzewidzianym w dotychczasowych przepisach, ani nawet nieznajdującym oparcia w ich interpretacji. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami podstawą do uznania, że zagraniczna spółka jest polskim rezydentem podatkowym, jest posiadanie w Polsce zarządu, a zgodnie z praktyką wynikającą również z norm międzynarodowych - miejsca faktycznego zarządu. Ani przepisy, ani praktyka nie wskazują natomiast, aby sam fakt wchodzenia w skład organów spółki powodował, że spółka musi płacić podatek CIT w Polsce. Obecnie konieczne jest wykazanie, że miejsce faktycznego zarządu znajduje się w Polsce, a więc że w Polsce podejmowane są kluczowe decyzje, faktycznie odbywają się spotkania zarządu itd. Zależy to więc w każdym przypadku od okoliczności danej sprawy i musi być weryfikowane w kontekście danego stanu faktycznego. Wymaga to oczywiście pracy analitycznej ze strony administracji skarbowej. Mamy więc nie tylko nowe standardy, ale po prostu nową regulację – mówi Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy, współprzewodnicząca komitetu finansowo-podatkowego Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.