Prywatny las na Białołęce od Aurec Home

Duży popyt na nowe mieszkania zapoczątkował kolejną realizację dewelopera Aurec Home, tym razem na warszawskiej Białołęce. Wyjątkową zaletą inwestycji My Forest, usytuowanej w lokalizacji Modlińska 342, jest prywatny las o powierzchni 4 tys. m kw., dostępny tylko dla domowników. Lokatorzy inwestycji będą mogli korzystać bez ograniczeń z uroków natury o każdej porze roku. Szlaki spacerowe i ścieżki rowerowe pozwolą mieszkańcom aktywnie spędzać czas wolny, a miłośnikom czworonogów na długie spacery z pupilem.

Zrównoważone budownictwo

Aurec Home jest międzynarodową firmą z sukcesami inwestycyjnymi na rynkach europejskich oraz częścią spółki Aurec Capital, z oddziałami m.in. w: Nowym Jorku, Berlinie, Szanghaju i Tel Awiwie. Filozofia firmy polega na tworzeniu nowoczesnych, ekologicznych osiedli w duchu smart home w konkurencyjnych cenach. Deweloper chce promować przyjazne środowisku rozwiązania oraz prowadzić działalność w sposób zgodny z naturą. Koncepcja zrównoważonego rozwoju biznesu ESG jest wpisana w DNA Aurec Home.

25-letnie doświadczenie Shragi Weismana, CEO spółki – cenionego menedżera w branży deweloperskiej – oraz zaangażowanie i profesjonalizm zespołu ekspertów w dziedzinach architektury, inżynierii oraz budownictwa powodują, że inwestycje Aurec Home spełniają najwyższe standardy. Potwierdzeniem tego jest zaufanie klientów i sukces sprzedażowy mieszkań z osiedli Fabrica Ursus oraz Miasteczko Jutrzenki.

Wizytówki dewelopera

Deweloper buduje zarówno kawalerki o kameralnym metrażu 35 m kw., jak i przestronne dwu- oraz trzypokojowe lokale do 90 m kw. Nowe mieszkania Aurec Home to przemyślane projekty; nie tylko budynki, ale przyjazne, zintegrowane z otoczeniem osiedla pełne zieleni i przestrzeni do rekreacji, integracji, relaksu. W trosce o zdrowie mieszkańców powstały strefy aktywności Aurec Active. Znajdują się w nich sale fitness oraz pilates, siłownie plenerowe, a także elementy wypoczynku, jak drewniane leżanki i solarne ławki.

Lokatorzy ekologicznej inwestycji Miasteczko Jutrzenki zlokalizowanej na warszawskich Włochach mają możliwość realizacji swoich pasji ogrodniczych w szklarniach przeznaczonych do uprawy warzyw, ziół czy kwiatów. Na najmłodszych lokatorów czeka edukacyjny plac zabaw, a na ich rodziców – osiedlowe kawiarenki.

– Wierzymy, że dzięki takiemu podejściu dajemy początek nie tylko nowym osiedlom, ale i wspólnotom ludzi będących dla siebie kimś więcej niż tylko sąsiadami – podkreśla Shraga Weisman.

Wyjątkową inwestycją Aurec Home jest Fabrica Ursus: miejsce, które wyróżnia nieprzeciętna architektura połączona z historią. Część zabudowy mieszkaniowej tworzą pozostające pod ochroną konserwatora zabytków fragmenty dawnej fabryki Ursus. Jest to zdecydowanie jedna z najciekawszych inwestycji w dzielnicy Ursus, która łączy dostępność mieszkania z produktem deweloperskim marki premium.

Sukces sprzedażowy mieszkań w Fabrica Ursus i Miasteczko Jutrzenki spowodował, że w lutym 2022 otwarto kolejne realizacje – etap B1 Fabrica Ursus, a w marcu Etap V – Miasteczko Jutrzenki. Na kwiecień zaplanowano otwarcie Etapu I Miasteczko Jutrzenki – Dzielnica Róż, a po wakacjach, we wrześniu – Etap I Miasteczko Jutrzenki – Dzielnica Lawendy.

Duży popyt na nowe mieszkania zapoczątkował kolejną realizację dewelopera Aurec Home, tym razem na warszawskiej Białołęce. Wyjątkową zaletą inwestycji „My Forest”, usytuowanej w lokalizacji Modlińska 342 jest prywatny las o powierzchni 4 tys. m kw., dostępny tylko dla domowników.

– Cieszymy się dużym zaufaniem klientów, dla których z pasją tworzymy kolejne inwestycje. Nasze plany są ambitne i nieustannie je realizujemy. Każdego dnia umacniamy swoją pozycję na rynku nieruchomości, by w przyszłości stać się jednym z kluczowych graczy w Polsce – podsumowuje CEO Aurec Home.

Grażyna Herich