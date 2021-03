Przemysł ciągnie produkcję w górę, rosną też ceny

Kolejny miesiąc z rzędu dane z polskiego przemysłu są dobre i wskazują na kontynuację ekspansji trwającej od lata 2020 r. Natomiast zmiana w porównaniu z poprzednimi miesiącami wystąpiła po stronie cen – rosną one wyraźnie szybciej, głównie ze względu na ograniczenia w dostępie do surowców. Niektóre fabryki mają z tego powodu problemy z ciągłością produkcji.

W lutym produkcja przemysłowa była o 2,7 proc. wyższa rok do roku wobec wzrostu o 0,9 proc. w styczniu. Dane były nieznacznie gorsze niż oczekiwali ekonomiści, ale skala zaskoczenia jest bardzo mała i nie zmienia ogólnego, pozytywnego wydźwięku danych. Warto zauważyć, że w ujęciu miesiąc do miesiąca produkcja wzrosła o 0,4 proc., co jest solidnym wynikiem. Poziom produkcji zaś znajduje się powyżej trendu sprzed epidemii. Innymi słowy, wolumen towarów wyjeżdżających dziś z fabryk do klientów jest dziś wyższa, niż firmy mogły oczekiwać u progu zeszłego roku.