Przemysł odbija, ale szkody wyjdą później

Czerwcowe dane z przemysłu UE były optymistyczne, choć odpowiedzi na naprawdę trudne pytania unijna gospodarka będzie musiała dopiero znaleźć.

Produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła w strefie euro oraz w całej Unii Europejskiej o 9,1 proc. względem maja, poinformował w środę Eurostat. To odczyt zgodny z danymi z poszczególnych krajów członkowskich, który potwierdza wcześniejsze oczekiwania — powrót do poziomu ok. 90 proc. produkcji sprzed pandemii będzie szybki i dość prosty. Prawdziwym wyzwaniem będzie przebicie tego poziomu w warunkach rosnącej niepewności i obaw przed drugą falą pandemii.