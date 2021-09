Przewoźnicy wnoszą o zawieszenie poboru opłat w e-TOLL

Przewoźnicy drogowi wnoszą o zawieszenie poboru opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych w nowym systemie e-TOLL - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej szef Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek.

"Do Pana Premiera wnioskujemy, aby zawiesić funkcjonowanie wdrażanego systemu do czasu, aż zacznie on prawidłowo funkcjonować. (...) Uważamy, że dokąd ten system nie będzie działał w pełni sprawnie, do tego momentu powinno zostać zawieszenie poboru opłat" - powiedział Buczek.