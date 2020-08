Przybyło kolejne 10 tys. rachunków maklerskich

Biurom maklerskim klientów przybywa, choć o drugiej dużej fali na razie nie ma mowy.

Z danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wynika, że w lipcu 2020 r. brokerzy otworzyli nieco ponad 10 tys. rachunków maklerskich więcej niż zamknęli. To liczba bardzo podobna do czerwcowej, kiedy to saldo otwarć i zamknięćbyło o 75 rachunków większe i zarazem wyraźnie mniejsze niż w marcu, kwietniu czy maju. Spośród instytucji prowadzących co najmniej 1 proc. ogółu rachunków symboliczny spadek ich liczby zanotowały w lipcu Bank Pekao, Trigon DM i grupa Banku Millennium.