W ciągu siedmiu miesięcy 2020 r. przybyło 4061 aut elektrycznych i hybrydowych typu plug-in. W sumie jest ich nieco ponad 13 tys.

Najnowsze wskazanie licznika elektromobilności, przygotowywanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), podsumowującego liczbę zarejestrowanych w Polsce aut elektrycznych, to 13 057. 55 proc. z nich to samochody w pełni elektryczne. Reszta to hybrydy typu plug-in.