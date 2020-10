Przybywa wolnych biur w Warszawie

Prawie pół miliona z 5 mln m kw. powierzchni biurowej w stolicy czeka na najemców — podaje Real Estate Digital Data (REDD).

To w sumie 910 modułów biurowych, na które nie podpisano umów. Z informacji uzyskanych od właścicieli budynków klasy A wynika, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy zwolni się kolejne 101 modułów biurowych o łącznej powierzchni 117 tys. m kw. Gdyby uwzględniać dostępne powierzchnie w budynkach o niższych standardach (klasa B i C), poszukujący biura mają dziś do wyboru w Warszawie 775 tys. m kw. powierzchni.