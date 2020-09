Przystawki chcą zaistnieć przy stole

Do podsumowania trzech tur rozmów władców kraju na temat przebudowy rządu idealnie pasuje trawestacja z „Kubusia Puchatka”: „Im bardziej zaglądał do środka, tym bardziej rekonstrukcji tam nie było”.

Prezes Jarosław Kaczyński drugi raz w życiu musi mierzyć się z krnąbrnością koalicjantów. Jednak w przegranej przez niego kadencji 2005-07 sytuacja była zupełnie inna. Wtedy trzy partie startowały do Sejmu odrębnie i każda wprowadziła własnych posłów — Prawo i Sprawiedliwość 155, Samoobrona 56, Liga Polskich Rodzin 34. Razem dawało to większość 245 głosów, pewną arytmetycznie, ale bardzo chwiejną politycznie — dlatego musiało się to skończyć upadkiem rządu i skróceniem przez Sejm kadencji. Po tamtym doświadczeniu prezes rozegrał wybory w latach 2015 i 2019 inaczej — wziął na listy PiS pewną liczbę kandydatów z przystawek, które osobno nie miały jakichkolwiek szans na przekroczenie sejmowego progu 5 proc. głosów, ale odciągnęłyby część elektoratu i z kolei bez nich lista PiS nie miałaby szans na zdobycie samodzielnej większości.