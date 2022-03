W poprzednim tygodniu pszenica zdrożała najmocniej w historii. W tym może stanieć, informuje Bloomberg.

W ostatni wtorek kurs pszenicy dochodził do rekordowych 13,63 USD za buszel. W piątek rano spadał nawet do 10,75 USD, a obecnie wynosi 11,06 USD. Nadal to ponad 40 proc. więcej niż rok temu.