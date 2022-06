PTE Allianz Polska ma mniej akcji Kruka

Fundusze zmniejszyły łączne zaangażowanie z 5,03 do 4,92 proc.

Największym akcjonariuszem windykatora jest NN OFE (14,7 proc.), 9,9 proc. należy do Piotra Krupy, 9,1 proc. do Avivy OFE, 8,6 proc. do PZU OFE, a 5 proc. do Aegonu OFE.