PwC i CIONET uruchami ają program Tech Minds

Konkurs grantowy i forum wymiany wiedzy dla liderów technologicznych to elementy programu Tech Minds, który właśnie startuje. PwC wraz z CIONET, zapraszają młodych pasjonatów technologii cyfrowych, liderów i adeptów w tej dziedzinie, innowatorów i twórców nowoczesnych rozwiązań technologicznych

Założeniem projektu jest wsparcie uczniów i studentów w wymianie wiedzy oraz utrzymaniu relacji społecznych. Tech Minds ma tworzyć przestrzenie do dialogu i nawiązywania relacji dla przyszłych i obecnych liderów technologii cyfrowych. Projekt składa się z dwóch elementów. Jednym jest konkurs grantowy, mający na celu wyróżnianie i nagradzanie umiejętności, wiedzy oraz talentów i kreatywności młodych ludzi. Jest skierowany do uczniów szkół średnich i studentów uczelni technicznych, którzy pod przewodnictwem lidera zespołu przygotują projekt oparty na istniejących rozwiązaniach technologicznych. Do wygrania jest 20 tys. zł dla zespołu.

Drugim elementem programu Tech Minds jest forum wymiany wiedzy dotyczącej technologii i transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Zaplanowano regularne spotkania i dyskusje na takie tematy jak: kompetencje przyszłości, zaawansowana analityka danych, zastosowanie sztucznej inteligencji, chmura, bezpieczeństwo danych, szanse i zagrożenia związane z ESG (czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny, ang. environmental, social and corporate governance).

Pod okiem mistrzów

Do kapituły konkursu zaproszono liderów cyfryzacji, dyrektorów ds. informatyki i członków zarządów ds. technologii dużych organizacji, w których rozwiązania cyfrowe pełnią bardzo ważną funkcję w procesach biznesowych. Do chwili obecnej swój udział w jury potwierdzili: Agata Strzelecka, wiceprezes zarządu ds. technologii i operacji w Alior Banku, Jarosław Hermann, członek zarządu w Banku Millennium, Sławomir Soszyński, wiceprezes ING Bank Śląski, Andrzej Grochowalski CIO w InPost, Michał Plechawski, dyrektor zarządzający ds. informatyki i technologii w mBanku, Jarek Pyszkiewicz, dyrektor w Centrum Informatyki Resortu Finansów, Lucyna Michniewicz-Śląska, CIO w VOX Capital Group, a także Piotr Kiszkiel, CIO w Rossmann. W gronie jurorów znaleźli się też Magdalena Dziewguć Country Manager, Google Cloud Poland, Piotr Fąderski, wiceprezes ds. sprzedaży na region CEE w Salesforce, Piotr Grzywacz, dyrektor kanału partnerskiego w Microsoft Polska oraz Przemek Szuder General Manager CEE w Amazon Web Services. W pracę zespołu oceniającego zaangażowani są także m.in. Anna Sienko i Mariusz Chudy, partnerzy PwC i Ewelina Niewińska, dyrektor marketingu i rozwoju biznesu PwC oraz Anna Kosmala i Bartosz Górczyński, partnerzy CIONET.

Ich doświadczenie będzie nieocenione przy podejmowaniu decyzji o wyborze najlepszych projektów konkursowych.

Na finałowym etapie kapituła konkursu wybierze trzy najciekawsze koncepcje i zadecyduje o przyznaniu grantu o wartości 20 tys. zł dla każdego z wyróżnionych zespołów.

The New Equation

Organizatorem programu Tech Minds jest firma doradcza PwC, partnerem głównym CIONET, a partnerem merytorycznym Fundacja CoderDojo Polska. Patronat technologiczny objęły Microsoft, Google, AWS i Salesforce.

Wzmacnianie zaufania, budowa długoterminowej wartości i technologie to elementy będące podstawą nowej strategii PwC, The New Equation. Firma w ciągu najbliższych pięciu lat zamierza zainwestować na świecie 12 mld USD w zwiększanie jakości istniejących usług, rozwijanie technologii, w tym chmury, oraz podnoszenie umiejętności pracowników. Tech Minds jest jednym z elementów wdrażania tej strategii w życie, jednocześnie realizuje ważny aspekt edukacyjny.

— Tworząc program Tech Minds, myśleliśmy przede wszystkim o możliwości połączenia potencjałów dwóch grup — młodych pasjonatów technologii i doświadczonych liderów cyfrowych. To właśnie jest prawdziwe Community of Solvers w praktyce, o czym mówimy w naszej nowej strategii — tłumaczy Mariusz Śpiewak, partner zarządzający działem doradztwa biznesowego w PwC.

— Program ma za zadanie promowanie kreatywności i umiejętności, a także umożliwienie podnoszenia kompetencji młodego pokolenia pod okiem liderów z dużym doświadczeniem w cyfrowej transformacji — dodaje.

Społeczność liderów IT

Partner programu Tech Minds, CIONET to dynamicznie rozwijająca się społeczność IT executives, reprezentujących największe przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. Działa od kilkunastu lat, animując życie społeczności liczącej już ponad 8 tys. CIO, CTO oraz IT executives na całym świecie. Polska społeczność zrzesza ponad 500 IT executives — dyrektorów i członków zarządów odpowiedzialnych za obszar technologii i cyfryzacji w dużych przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

— Dla CIONET to pierwszy tego typu projekt, w którym angażujemy młodych zdolnych ludzi do współpracy z cyfrowymi liderami. Jesteśmy pewni, że z tej nowej relacji wyjdą nie tylko niesamowicie inspirujące projekty, ale również wartościowe wnioski i przemyślenia dla obu stron — mówi Bartosz Górczyński, partner zarządzający w CIONET Polska.

Misją CIONET jest stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń między przedstawicielami kadry zarządzającej, którzy na co dzień stawiają czoła wyzwaniom transformacji technologicznej i biznesowej.

Biznes potrzebuje technologii, szczególnie teraz, w czasie zmian narzuconych przez pandemię, a środowisko CIO potrzebuje talentów, pasjonatów u progu kariery zawodowej. Bez nich nie zdoła w sposób ciągły realizować zadań wynikających z oczekiwań stawianych przez biznes, rynek, klientów, wyzwań cyfryzacji. Program Tech Minds z pewnością wyłoni talenty cenne dla tego środowiska, członków następnej generacji CIO.

W ramach konkursu zespoły pod okiem mentorów — nauczycieli i wykładowców — zdiagnozują potrzeby swojej społeczności w zakresie relacji społecznych i dzielenia się wiedzą, a następnie stworzyły rozwiązania, które będą odpowiedzią na te potrzeby.

— Nowoczesne narzędzia, które przyszły nam z pomocą w czasie pandemii, tu mogą posłużyć do diagnozy, realizacji lub pracy nad wdrożeniem. Formularz zgłoszeniowy na stronie konkursu można wypełnić do 20 grudnia. Do kolejnego etapu, po preselekcji, przejdzie 10 zespołów, które będą miały szansę zaprezentować się przed kapitułą — informuje Joanna Pawlak, prezeska zarządu Fundacji CoderDojo Polska.

— Szczerze mówiąc, tego momentu nie mogę się doczekać najbardziej, bo już wielokrotnie się przekonałam, że kreatywność młodzieży potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć — przyznaje.

Fundacja CoderDojo Polska od 2013 r. uczy podstaw elektroniki i robotyki oraz programowania. CoderDojo to więcej niż nauka programowania dla dzieci. Fundacja zrzesza wolontariuszy, dzieci i ich rodziców. Wspólnie tworzą społeczność, która bezpłatnie uczy się nowych technologii. Cykliczne spotkania fundacji nie są wyłącznie kursem programowania — inspirują dzieci, żeby same stawiały przed sobą technologiczne cele i pomagają je realizować. To znakomity przykład budowania trwałych relacji społecznych na podstawie wspólnych pasji i dzielenia się wiedzą w ramach wolontariatu.

O jurorach i ich dokokaniach

Sławomir Soszyński CIO, ING Bank Śląski Jest doświadczonym CIO/CTO, praktykującym od 20 lat w obszarze technologii i cyberbezpieczeństwa, w czołowych instytucjach finansowych: ING, J.P. Morgan czy Citi. Przeprowadził kilkanaście złożonych transformacji cyfrowych, rozwijając międzynarodowe zespoły talentów i operując na poziomie zarządów w sektorze finansowym. Jest zaufanym i strategicznym doradcą dla start-upów na świecie, ma na koncie ponad 150 zrealizowanych projektów w ramach fuzji i przejęć oraz rozwoju patentów.

Andrzej Grochowalski CIO InPost Od 2019 r. jest CIO w InPost. Z nowoczesnymi technologiami związany od ponad 18 lat. W latach 2017–2019 pełnił funkcję CIO jako wiceprezes zarządu w Grupie Tauron, a wcześniej przez 10 lat pracował w banku BNP Paribas jako dyrektor IT, gdzie koordynował również prace R&D. Karierę zawodową rozpoczął jako konsultant w międzynarodowej firmie konsultingowej Accenture. Ma w portfolio kilka dużych transformacji cyfrowych i wiele udanych projektów wdrożeniowych, w tym trzy fuzje banków.

Michał Plechawski dyrektor zarządzający ds. informatyki i technologii w mBanku Jest absolwentem MBA University of Illinois at Urbana-Champaign. Ma także tytuł magistra informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego kariera koncentruje się wokół IT, ale jego ciekawość i chęć poznawania nowych obszarów biznesowych zaowocowała szerokim doświadczeniem zdobytym w telekomunikacji, Big Pharma, e-commerce, start-upach, a ostatnio w usługach finansowych. Od 2016 r. ma znaczący wkład w strategię mBanku. Prywatnie szczęśliwie żonaty, ojciec dużej rodziny.

Agata Strzelecka wiceprezes ds. technologii i operacji, Alior Bank Jest odpowiedzialna za obszar IT, w tym bezpieczeństwo elektroniczne, jakość rozwiązań informatycznych i rozwój oprogramowania. Odpowiada za wdrożenie robotyzacji i automatyzacji procesów. Z Alior Bankiem związana jest od 2008 r. Wcześniej była w nim dyrektorem generalnym pionu operacji, dyrektorem zarządzania pionem IT i operacji. Jako dyrektor odpowiadała też za biuro kadr i płac. Przygotowywała i prowadziła m.in. fuzję z Meritum Bankiem oraz Bankiem BPH. Jest absolwentką zarządzania i marketingu na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Jarosław Hermann członek zarządu Banku Millennium Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz programu MBA Carlson School of Management. Doświadczenie w obszarze IT i operacji zdobywał, pracując na pozycjach menedżerskich w PepsiCo, agencie transferowym Pioneer oraz Accenture, gdzie prowadził średnie i duże projekty dla klientów bankowych. W latach 2005–2010 pełnił funkcję członka zarządu First Data Polska odpowiedzialnego za obszary IT i operacji. W latach 2010–2016 był członkiem zarządu spółek z grupy AXA w Polsce odpowiedzialnym za IT i operacje. Od 2016 r. do 2018 r. był wiceprezesem w Polskich ePłatnościach, agencie rozliczeniowym transakcji płatniczych.

Lucyna Michniewicz-Śląska CIO w VOX Capital Group Absolwentka Politechniki Poznańskiej. Odpowiedzialna za realizację celów strategicznych w obszarze nowych technologii i transformacji cyfrowej grupy VOX, która od kilku lat przechodzi proces integracji oraz gruntownej transformacji modelu biznesowego. Wcześniej odpowiedzialna za strategię e-biznes w wyższych szkołach bankowych. Zwolenniczka i propagatorka zwinnych metod pracy i autonomicznych interdyscyplinarnych zespołów, opartych na relacjach i wartościach. Laureatka wyróżnień: Strong Women in IT Global Report 2021, Strong Women in IT 2019 Poland, SAP Innovation Award 2011 – the most innovative implementation in SAP.

Jarek Pyszkiewicz dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów Jest doświadczonym menedżerem IT obecnym na rynku prawie 30 lat. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, programów University College Cork oraz Dublin Business School. W latach 1996–2010 pracował w doradztwie technologicznym w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Polsce. Od roku 2010 prowadził polskie biuro niemieckiej firmy z branży fintech dostarczającej rozwiązania bankowości korporacyjnej dla klientów w zachodniej Europie. W latach 2016–2020 odpowiedzialny za rozwiązania informatyczne wytwarzane przez Centralny Ośrodek Informatyki dla Ministerstwa Cyfryzacji. Obecnie prowadzi Centrum Informatyki Resortu Finansów.

Piotr Kiszkiel dyrektor IT, Rossmann W Rossmannie zarządza ponad 300-osobowym działem IT oraz biurem projektów PMO. Ma 19-letnie doświadczenie w obszarze wdrażania systemów informatycznych. Pełnił funkcję dyrektora IT w spółkach GTS Poland, Netia, a obecnie Rossmann Polska. W swojej karierze odpowiadał za realizację projektów transformacyjnych w kraju i za granicą oraz zarządzał regionalnym biurem projektów w T-Mobile Poland i T-Mobile Czechy. Współtworzył start-upy w obszarze data science i HR. W kierowanych organizacjach stawia na innowacje poprzez promowanie kreatywności i zaangażowania zespołu. Ukończył Wydział Informatyki na Politechnice Białostockiej, a także studia Executive MBA w Oxford Brookes University / POU.

Jurorzy o konkursie

Warto dzielić się wiedzą Dla mnie udział w projekcie Tech Minds jest naturalnym edukacyjnym działaniem jako CIO InPost. Jak wszyscy wiedzą, jesteśmy firmą kurierską, ale tak naprawdę spółką technologiczną. To przecież dzięki technologii jesteśmy w stanie szybko i elastycznie zrealizować potrzeby klientów. Nasz model w Polsce jest unikatowy. Mamy ponad 15 tysięcy paczkomatów, mamy świetną apkę, działamy w wielu krajach. Obsługujemy cyfrowo miliony klientów – jesteśmy takim krwiobiegiem e-commerce nie tylko w Polsce. Cyfryzacja zawsze z nami była i zawsze ja w niej się poruszałem. Dlatego cieszę się, że swoją wiedzą nie tylko teoretyczną, ale praktyczną będę miał szansę się podzielić z chętnymi na tych kilkanaście tysięcy złotych grantu. Liczę, że uda się wyłonić właśnie dzięki temu konkursowi grono nowych talentów IT. Studencie i studentko, czekamy na wasze zgłoszenia. Andrzej Grochowalski CIO InPost

Zadbajmy o jakość edukacji Efektywna cyfryzacja firm jest połączeniem technologii i biznesowej wiedzy, wspieranym przez kulturę organizacyjną oraz jakość liderów. Doświadczenie i talent liderów są kluczowe, bo to oni, odpowiadając za cyfryzację w swoich organizacjach, wskazują kierunki i strategię działań oraz odpowiadają za ich implementację. Polscy inżynierowie IT są doceniani na świecie za merytoryczność. Jednak do sprawnej cyfryzacji organizacji talent technologiczny to za mało. Konieczne są również kompetencje, takie jak sprawność adaptacyjna, wnioskowanie, innowacyjność, praca w grupie i w szumie informacyjnym, zdolności negocjacyjne i kompetencje międzykulturowe. Dlatego tak ważne jest, aby edukacja i wspieranie młodych talentów w zakresie nowych technologii nie odstawały od jakości uczenia w krajach europejskich. Konieczne są inwestycje w kluczowe trendy technologiczne, zmiana systemu nauczania w kierunku pracy zespołowej, nastawienie na mocną współpracę biznes-edukacja oraz programy przyciągające międzynarodowe talenty. ING to miejsce dla najlepszych talentów technologicznych o wysokim stopniu cyfryzacji – warto uczyć się od najlepszych i tym podejściem chcemy się dzielić z młodymi. Sławomir Soszyński CIO, ING Bank Śląski

Wspierajmy implementację technologii Trwająca od blisko dwóch lat pandemia niewątpliwie wpłynęła na przyspieszenie transformacji cyfrowej w wielu organizacjach. Chcąc odpowiadać na zmieniające się otoczenie rynkowe, przedsiębiorstwa, niezależnie od rozmiaru, musiały zacząć implementację rozwiązań, które optymalizują procesy i wpływają na efektywność biznesu. W rezultacie wiele z nich zdecydowało się na przeniesienie do chmury. Zgodnie z danymi GUS w 2020 r. z płatnych usług chmury obliczeniowej korzystało 24,4 proc. firm. Co więcej, 7,1 proc. spółek wykorzystywało roboty, a 16,6 proc. sięgnęło po systemy w ramach tzw. internetu rzeczy. I choć dziś możemy mówić o znacznym progresie firm w zakresie transformacji cyfrowej, to należy pamiętać, że jest to złożony i ciągły proces, który nieustannie wymaga od przedstawicieli biznesu sporego nakładu pracy. Wydaje się jednak, że polskie organizacje są na dobrej drodze, aby na stałe wprowadzić do swoich struktur nowoczesne technologie. Agata Strzelecka wiceprezes ds. technologii i operacji, Alior Bank

Zadbajmy o rozwój talentów Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Krajową Izbę Rozliczeniową wśród menedżerów odpowiedzialnych za IT (CIO) w dziewięciu największych bankach, problem ze zdobyciem kadr znalazł się na drugim miejscu wśród najważniejszych wyzwań dla naszego sektora. Jest dla nas tak samo istotny jak kwestie cyberbezpieczeństwa. Dlatego wzięcie udziału w projekcie grantowym Tech Minds jest dla mnie bardzo ważne. Jako społeczność finansowych CIO bardzo potrzebujemy talentów w naszym obszarze. Ambitnych projektów w bankowości przybywa, bo chcemy sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów. A ponieważ polskie banki są awangardą w świecie IT, to mamy bardzo dużo doświadczeń, którymi możemy się podzielić. Michał Plechawski dyrektor zarządzający ds. informatyki i technologii w mBank

Zapraszamy zespoły uczniów szkół średnich i studentów do wzięcia udziału w projekcie grantowym Tech Minds. Regulamin oraz formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie pwc.pl/techminds. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 grudnia 2021.

Organizator programu Partner główny