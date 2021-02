Pojawianie się piasku z Sahary na Półwyspie Iberyjskim nie jest niczym nowym, ale w tym roku pojawił się wcześniej i jest intensywniejszy.

Widoczny od kilku dni na zdjęciach satelitarnych pył pustynny nad Pirenejami to rzadkie zjawisko, choć piasek z Sahary co roku napływa nad Półwysep Iberyjski. Tym razem jest nie tylko intensywniejszy, ale także pojawił się wcześniej.

Widoczne na zdjęciach satelitarnych piaszczyste chmury nad Pirenejami mogą być przejawem zmieniającego się klimatu. Na początku lutego fenomen widoczny był nawet nad częścią Alp. Pasjonaci narciarstwa szusujący po rudawym śniegu w Pirenejach przesyłają setki filmów do sieci.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) poinformowała, że w jednym z ostatnich badań wykazano, iż opadający coraz częściej na Starym Kontynencie pył z Sahary sukcesywnie ogranicza poziom śniegu w masywach górskich. Negatywnie wpływa też na zdrowie mieszkańców Europy.

Pojawianie się drobinek piasku nad Hiszpanią i Portugalią nie należy do rzadkości, ale w tym roku pojawiło się znacznie wcześniej oraz jest intensywniejsze. Od kilku lat pył pustynny przenoszony przez wiatry nad Morzem Śródziemnym i Atlantykiem dociera tu w marcu. Widoczny jest on m.in. jako drobny pyłek na samochodach parkujących na świeżym powietrzu. W tym roku dotarł już w lutym.

Pył saharyjski dotarł też do Polski. Najbardziej widoczny był w Karpatach i Sudetach, ale pojawił się też w Dolinie Pięciu Stawów w Tatrach. To nie pierwszy raz, kiedy piasek znad Sahary dotarł do Polski. Zdarzyło się to w styczniu 2018 r. oraz w kwietniu 2019 r. [DI, PAP]