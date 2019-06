Quercus poderwał kurs Altusa

Towarzystwo, kierowane przez Sebastiana Buczka, w imieniu zarządzanych funduszy zgłosiło projekt uchwały na najbliższe walne zgromadzenie Altusa.

Postuluje, by konkurent przeznaczył większość zysku na skup akcji własnych. Altus TFI zakończył miniony rok z zyskiem w wysokości 39,8 mln zł. Quercus chce, by 90 proc. tej kwoty poszło na kapitał rezerwowy utworzony w celu nabycia akcji własnych (nie więcej niż 4,48 mln sztuk). Pozostałe 10 proc. — zgodnie ze statutem — Altus przeznacza na cele społeczne. Quercus proponuje, by cena w buy backu wyniosła 8 zł za akcję, a operacja została przeprowadzona do 31 lipca 2019 r. w formie zaproszenia do złożenia ofert sprzedaży. Do Quercusa należy 7,1 proc. akcji Altusa, dających 6,22 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. W rok notowania Altusa spadły o 75 proc. Na projekt uchwały zgłoszony przez Quercusa kurs zareagował wyraźną zwyżką.