Quo Vadis dolarze

W ostatnich dniach i tygodniach słowo jastrząb zostało chyba odmienione przez wszystkie przypadki i liczby i to nie tylko w Stanach, ale także i w Polsce.

Głosy członków Rezerwy Federalnej wskazują na to, że już na najbliższym posiedzeniu FED-u 3-4 maja podwyżka stóp procentowych może wynieść 50 pb. Coraz głośniej mówi się o temacie redukcji sumy bilansowej. Miała by się ona zacząć już w maju i wynieść prawie dwa razy więcej niż podczas ostatniego QT (Quantitative Tightening) w latach 2017-2019. Nie jest to jeszcze pewne. Pytanie jak dużo tych informacji zdołał zdyskontować już dolar i czy zachowanie inwestorów będzie podobne do zachowania podczas wcześniejszych cyklów podwyżek.