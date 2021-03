Rachunek za lockdown [PODCAST]

Ile nas kosztuje życie z obostrzeniami? Jak zmienił się to, jak się uczymy, płacimy czy kupujemy i kto i co na tym stracił? Co po roku pandemii wiemy o wirusie - o tym, jest najnowszy odcinek Pulsu Biznesu do słuchania.

14 marca 2020 r. w Polsce wprowadzono pierwszy lockdown, ograniczono możliwość przemieszczania się, zakazano spotkań większych grup, zamknięto galerie handlowe, lokale gastronomiczne, kluby fitness i wiele innych punktów. Czy była to dobra decyzja? Ile nas to kosztowało i jak ten pierwszy oraz kolejne lockdowny zmieniły nasze życie. Czy szkoły w trybie zdalnym działają dobrze? Jak zmieniły się nasze zwyczaje zakupowe? A jak korzystanie z pieniędzy zgromadzonych w bankach? No i co wiemy o wirusie i chorobie po roku pandemii? O tym rozmawiam w podcaście, a gośćmi są: Ignacy Morawski, główny ekonomista "PB", Przemysław Furlepa, wiceprezes Banku BNP Paribas, Dorota Fiett, dyrektor Bednarskiej Szkoły Realnej Jan Karasek, partner w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce Paweł Basiukiewicz, kardiolog, lekarz chorób wewnętrznych Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do słuchania znajdziecie na stronie www.pb.pl/dosluchania i w aplikacjach podcastowych, w tym na Spotify i Apple Podcasts.