Raport: Liczba mobilnych kart zbliżeniowych Google Pay, Apple Pay i HCE – II kw. 2023

Liczba kart podpiętych do wirtualnych portfeli przekroczyła 11,3 mln sztuk na koniec czerwca 2023 r. - wynika z danych zebranych przez „Puls Biznesu”. Ale można śmiało postawić tezę, że takich kart jest jeszcze więcej. Nie wszystkie banki chcą się bowiem pochwalić pełnymi statystykami.

Polacy coraz chętniej płacą zbliżeniowo telefonami i zegarkami. Najnowsze dostępne statystyki pokazują, że na koniec II kwartału 2023 r. podpięliśmy do swoich urządzeń elektronicznych już ponad 11,3 mln kart. To o 427 tys. więcej niż kwartał wcześniej i aż o 2,7 mln kart więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. A nie jest to komplet informacji, bo szczegółowych danych nie udostępnia PKO Bank Polski – największa instytucja w kraju. Podaje bowiem jedynie karty typu HCE, bez dodatkowych „pajów”.

A owych „pajów” mamy na rynku już całkiem sporo. Obok dwóch flagowych – Google Pay i Apple Pay – działają jeszcze Fitbit Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay, Swatch PAY! oraz wspomniane karty HCE zaszyte bezpośrednio w aplikacjach bankowych.

Z udostępnionych nam informacji wynika, że najwięcej zwirtualizowanych kart ma mBank – aż 2,6 mln. Na drugim miejscu pod tym względem jest Santander Bank Polska, który obsługuje blisko 2,5 mln kart wirtualnych. Dalej jest Millennium z liczbą 1,4 mln, a za nim ING (1,3 mln). Usługi tego typu nie są jednak wyłącznie domeną banków komercyjnych. W spółdzielczym zrzeszeniu SGB działa już 257 tys. kart podpiętych do smartfonów i zegarków.

W tym kontekście warto wspomnieć o jeszcze jednej istotnej rzeczy. Obok kart zbliżeniowych w smartfonach mamy jeszcze przecież bezstykowego Blika. Ten system w ogóle nie potrzebuje karty, a umożliwia płatności telefonem w niemalże identyczny sposób jak tradycyjne usługi typu Google Pay czy Apple Pay. Z danych Polskiego Standardu Płatności wynika, że Blik ma ponad 2 mln zbliżeniowych użytkowników. A są to dane z marca 2023 r.

Liczba aktywnych kart dodanych do mobilnych portfeli