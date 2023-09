Raport: Liczba użytkowników Blika – II kw. 2023 r.

Działające na polskim rynku banki mają już blisko 14,5 mln aktywnych użytkowników systemu Blik – wynika z danych zebranych przez „Puls Biznesu”. W ciągu kwartału przybyło im ponad 928 tys. „blikowiczów”. W ciągu roku – 3,1 mln.

Z oficjalnych danych Polskiego Standardu Płatności (operatora Blika) wynika, że na koniec II kwartału 2023 r. polski banki miały 14,1 mln aktywnych użytkowników tej metody płatności. Miarą aktywności jest w tym przypadku minimum jedna transakcja miesięcznie. Poprosiliśmy poszczególne banki o podanie nam, ilu użytkowników Blika miały na koniec czerwca 2023 r. Po zsumowaniu liczby te są zbliżone, choć z naszego zestawienia wychodzi, że aktywnych klientów było blisko 14,5 mln. To wzrost o 928 tys. kwartalnie i aż o 3,1 mln w ujęciu rok do roku.

Najwięcej „blikowiczów” ma PKO Bank Polski – 3,6 mln. Na drugim miejscu jest mBank (2,1 mln), a za nim ING (2 mln). Tak wygląda podium. Jeśli chodzi o największy roczny przyrost liczby użytkowników, to liderem jest PKO BP (+632 tys.), za nim mBank (+532 tys.) i dalej Santander Bank Polska (434 tys.). Z udostępnionych nam danych wynika, że tylko w Nest Banku ubyło użytkowników (-14 tys.).

Drugi kwartał był rekordowy dla Blika. Od kwietnia do czerwca 2023 roku użytkownicy zrealizowali 426 mln transakcji o wartości 57,9 mld zł. W analizowanym okresie najdynamiczniej rosła liczba przelewów na telefon Blik. Polacy skorzystali z tej usługi aż 100 mln razy. Rosnącym zainteresowaniem użytkowników cieszyły się również płatności zbliżeniowe Blik. W drugim kwartale 2023 r. zapłacono w ten sposób 32,5 mln razy – to dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. W analizowanym okresie najwięcej transakcji Blikiem realizowanych było niezmiennie w e-commerce – ich udział stanowi nieco ponad połowę wszystkich operacji. Między kwietniem a czerwcem br. użytkownicy Blika zapłacili w sieci aż 218,6 mln razy – to o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. Wartość transakcji online osiągnęła 29,7 mld zł wobec 20,9 mld rok wcześniej.

Liczba aktywnych użytkowników Blika w danym kwartale (minimum 1 transakcja)