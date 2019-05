RBA jednak nie tak skory do cięć

W oczekiwaniu na przebieg amerykańsko-chińskich negocjacji handlowych w drugiej połowie tygodnia, sytuacja na rynkach finansowych stabilizuje się.

Dalsze losy rynku akcyjnego zależeć będą od wyniku rozmów i tego czy będą one w stanie powstrzymać amerykańskiego prezydenta od nałożenia w piątek kolejnych ceł na import dóbr z Chin. Jak się okazało wczoraj do weekendowych tweetów Donalda Trumpa skłoniły go prośby strony chińskiej o ponowne negocjowanie ustalonych już kwestii. W dniu wczorajszym sekretarz skarbu Mnuchin oraz główny negocjator ds. handlu Lighthizer - po tym jak Chiny wyraziły prośbę o dodatkowe negocjacje - tonowali optymizm związany z rozmowami. Sugeruje to, że wszystko obecnie zależy od chińskich przedstawicieli. Jeśli z tej strony nie będzie woli szybkiego zakończenia negocjacji amerykański prezydent w piątek podwyższy cła, co zebrałoby spore żniwo na rynkach. Kontynuacja konfliktu handlowego ponownie zasiałaby obawy o wzrost gospodarczy, co w przypadku chińskiej gospodarki mogłoby oznaczać trudności ze stabilizacją dynamiki PKB powyżej 6%. Powinien być to wystarczający argument dla chińskich decydentów do jak najszybszego zakończenia rozmów. Dowodem na to są informacje wskazujące, że na czwartkowe rozmowy do USA wybiera się wicepremier Liu He.



Na rynku walutowym zdecydowanie wyróżnia się dolar australijski, który w wobec USD zyskuje ponad 0.5%, a para AUDUSD wraca powyżej 0.70 po tym jak Bank Rezerwy Australii pozostawił na niezmienionym poziomie stopy procentowe, podczas gdy rynek w 50% wyceniał 25-punktowe cięcie. W komunikacie pojawił się jedynie zapis, że RBA będzie uważnie monitorował rozwój sytuacji na rynku pracy, na którym potrzebna jest dalsza poprawa w celu wydźwignięcia inflacji do poziomu celu. Oznacza to, że tamtejsi bankierzy centralni skłonni byliby obniżać stopy procentowe w sytuacji gdyby pogorszyły się prognozy dotyczące stopy bezrobocia. Choć w tym roku dynamika cen pozostaje poniżej 2%, to jednak prognozy zakładają, że powróci ona w okolice celu. W przypadku pozostałych walut z grona G10 zmienność jest raczej umiarkowana i mieści się w przedziale 0.2%. Jutro nad ranem z kolei decyzję ws. wysokości stóp procentowych podejmować będzie Bank Rezerwy Nowej Zelandii, wobec którego rynkowa wycena cięć stóp procentowych po dzisiejszej decyzji RBA zmalała z 50 do 35%. Głównym czynnikiem determinującym notowania walut antypodów w najbliższych dniach będzie efekt prowadzonych rozmów handlowych. Amerykańska waluta znajduje się pod umiarkowaną presją, co przekłada się na wzrost eurodolara powyżej 1.12. Kalendarium makroekonomiczne w dniu dzisiejszym będzie dość ubogie, a inwestorzy wyczekiwać będą na komunikaty dotyczące amerykańsko-chińskich negocjacji. Na rynku ropy naftowej notowania w dniu wczorajszym zdołały odrobić całość strat z otwarcia, a baryłka WTI wróciła powyżej 62 USD.